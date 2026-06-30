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Новини | Політика

Посольство у Франції перевіряє дані про поранення громадян України через вибух у Монако

Уряд князівства повідомив про «сильний вибух, спричинений бомбою», що стався близько 21 години 29 червня неподалік площі де Мулін
Уряд князівства повідомив про «сильний вибух, спричинений бомбою», що стався близько 21 години 29 червня неподалік площі де Мулін

Увечері 29 червня в князівстві Монако стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, в тому числі дитина – про це повідомив уряд князівства, згодом інформацію прокоментувало посольство України у Франції.

«Посольство встановлює особисті дані постраждалих, зокрема перевіряє інформацію щодо можливої наявності у них громадянства України. Правоохоронні органи Монако проводять розслідування та встановлюють усі обставини події», – заявили в дипломатичному представництві.

Посольство додає, що перебуває в контакті з відповідними органами князівства та медичним закладом, до якого госпіталізували постраждалих. До Монако вирушили генеральний консул України в Ліоні та представник посольства.

Поліція на місці вибуху в Монако, 30 червня 2026 року
Поліція на місці вибуху в Монако, 30 червня 2026 року


Уряд князівства повідомив про «сильний вибух, спричинений бомбою», що стався близько 21 години 29 червня неподалік площі де Мулін. Трьох поранених – двох дорослих і дитину – доправили до лікарень у Ніцці. Також двом людям, у яких був шок, надали медичну допомогу, ще двоє з легкими травмами самі згодом звернулися до медиків.

«Записи відеоспостереження помітили підозрюваного, який тікав у напрямку міста Босолей у Франції», – заявили в пресслужбі уряду, додавши, що триває розслідування.

Агентство AFP з посиланням на неназване джерело повідомляє, що один із поранених – український бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Із 2023 року він перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони.

Офіційно імена постраждалих не розголошуються. Медіа повідомляють із посиланням на державного міністра Монако Крістофа Мірманда, що постраждала 13-річна дитина «ймовірно, є родичем» пари поранених дорослих, які перебувають у важкому стані.

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