Посольство у Франції перевіряє дані про поранення громадян України через вибух у Монако

Увечері 29 червня в князівстві Монако стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, в тому числі дитина – про це повідомив уряд князівства, згодом інформацію прокоментувало посольство України у Франції.

«Посольство встановлює особисті дані постраждалих, зокрема перевіряє інформацію щодо можливої наявності у них громадянства України. Правоохоронні органи Монако проводять розслідування та встановлюють усі обставини події», – заявили в дипломатичному представництві.

Посольство додає, що перебуває в контакті з відповідними органами князівства та медичним закладом, до якого госпіталізували постраждалих. До Монако вирушили генеральний консул України в Ліоні та представник посольства.





Уряд князівства повідомив про «сильний вибух, спричинений бомбою», що стався близько 21 години 29 червня неподалік площі де Мулін. Трьох поранених – двох дорослих і дитину – доправили до лікарень у Ніцці. Також двом людям, у яких був шок, надали медичну допомогу, ще двоє з легкими травмами самі згодом звернулися до медиків.

«Записи відеоспостереження помітили підозрюваного, який тікав у напрямку міста Босолей у Франції», – заявили в пресслужбі уряду, додавши, що триває розслідування.

Агентство AFP з посиланням на неназване джерело повідомляє, що один із поранених – український бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Із 2023 року він перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони.

Офіційно імена постраждалих не розголошуються. Медіа повідомляють із посиланням на державного міністра Монако Крістофа Мірманда, що постраждала 13-річна дитина «ймовірно, є родичем» пари поранених дорослих, які перебувають у важкому стані.