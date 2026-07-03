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ОГП ініціює створення міжнародної слідчої групи у справі про замах у Монако

Поліцейський автомобіль стоїть біля місця вибуху, Монако, 30 червня 2026 року
Поліцейський автомобіль стоїть біля місця вибуху, Монако, 30 червня 2026 року

Офіс генерального прокурора України ініціює створення міжнародної слідчої групи у справі про замах на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Монако 29 червня.

В ОГП зазначили, що це дозволить ефективніше координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину і забезпечити їх притягнення до відповідальності.

В Офісі генпрокурора нагадали, що 1 липня відкрили кримінальне провадження за фактом замаху. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора й оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«За даними слідства, 29 червня 2026 року біля житлового будинку в Монако було приведено в дію вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини. Потерпілих госпіталізовано… Українські правоохоронні органи вживають усіх передбачених законом заходів для встановлення можливого виконавця цього злочину на території України, а також осіб, які могли бути причетні до його організації та замовлення», – йдеться в повідомленні.

В ОГП також повідомили, що перебувають у взаємодії з компетентними органами Князівства Монако й іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

Раніше сьогодні стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

У картці розшуку зазначено, що її звинувачують в замаху на вбивство, розміщенні вибухівки на дорозі загального користування і злочинній змові. Також вказується, що Березовська розмовляє німецькою. Раніше заступник прокурора Монако Морган Реймонд повідомив, що підозрювана проживала у Німеччині.

Як пише Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun's Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.

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