ОГП ініціює створення міжнародної слідчої групи у справі про замах у Монако

Офіс генерального прокурора України ініціює створення міжнародної слідчої групи у справі про замах на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Монако 29 червня.

В ОГП зазначили, що це дозволить ефективніше координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину і забезпечити їх притягнення до відповідальності.

В Офісі генпрокурора нагадали, що 1 липня відкрили кримінальне провадження за фактом замаху. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора й оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«За даними слідства, 29 червня 2026 року біля житлового будинку в Монако було приведено в дію вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини. Потерпілих госпіталізовано… Українські правоохоронні органи вживають усіх передбачених законом заходів для встановлення можливого виконавця цього злочину на території України, а також осіб, які могли бути причетні до його організації та замовлення», – йдеться в повідомленні.

В ОГП також повідомили, що перебувають у взаємодії з компетентними органами Князівства Монако й іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

Раніше сьогодні стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

У картці розшуку зазначено, що її звинувачують в замаху на вбивство, розміщенні вибухівки на дорозі загального користування і злочинній змові. Також вказується, що Березовська розмовляє німецькою. Раніше заступник прокурора Монако Морган Реймонд повідомив, що підозрювана проживала у Німеччині.

Як пише Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.



Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun's Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.