Суд взяв під варту одного з підозрюваних у вбивстві Березовської без права на заставу

Печерський суд Києва 9 липня обрав запобіжний захід для Владислава Реута – одного з підозрюваних у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку розшукували через замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Суддя постановив взяти Реута під варту без права виходу під заставу.

Перед засіданням прокурор сказав у коментарі Радіо Свобода, що для підозрюваних проситимуть виключно тримання під вартою без альтернативи застави.

Владислав Реут перед початком засідання із журналістами не спілкувався. Його адвокати просили суд провести засідання в закритому форматі, проте суддя відхилив це клопотання.





За словами прокурорів, провина Реута підтверджується і допитом підозрюваного, де він сам розповів, як усе було, а також назвав слідству ім’я ймовірного спільника – Віталія Жиковича.

Перед засіданням адвокат Жиковича Анатолій Іванов заявив, що його підзахисний не визнає провини.

Після обрання запобіжного заходу Реуту суд перейде до обрання запобіжного заходу колишньому правоохоронцю Віталію Жиковичу.

7 липня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукував Інтерпол через вибух у Монако, двом затриманим у справі чоловікам. За даними слідства, жінка повернулася до України 1 липня, а за декілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями виявили закопаним під Києвом.

Затримані, згідно з офіційними повідомленнями українського слідства, підозрювані – колишній співробітник правоохоронних органів і чинний співробітник Головного управління розвідки.

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Слідство вважало їх ймовірно причетними до замаху на українського бізнесмена у Монако, оскільки мало дані, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто- й банківські рахунки Березовської.

3 липня стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук громадянку України Анастасію Березовську – за підозрою в замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.

За допомогою джерел, обізнаних зі справою, «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що Анастасія Березовська – 39-річна уродженка Житомира. Чим саме займалася жінка – достеменно невідомо, однак оголошення, які вона публікувала на маркетплейсі OLX у 2021 році, можуть свідчити, що вона, ймовірно, могла заробляти розведенням собак.





У 2021 році суд у Житомирі визнав Березовську винною у дрібному хуліганстві. Відповідно до судової постанови, вона, «перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображала іншу жінку нецензурною лайкою та штовхала її».

Після початку повномасштабного російського вторгнення Березовська переїхала до Німеччини – про це свідчать теги її мобільного телефону в телефонних книгах інших людей («Германия Настя», «Анастасія Франкфурт»), а також її активність у місцевих Telegram-групах «RedFish.Франкфурт на Майне», «Экскурсии по Франкфурту и не только». За даними медіа Der Spiegel, саме у Франкфурті спецрозділи поліції Німеччини обшукали квартиру, якою користувалася українка, і вилучили її автомобіль.