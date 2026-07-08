Підозрювана в замаху на Єрмолаєва в’їхала до України законно – Держприкордонслужба

Анастасія Березовська, яку підозрюють у організації вибуху в Монако, потрапила до України законно, повідомила Державна прикордонна служба 8 липня.

Заяву відомство опублікувало на запити медіа та громадськості.

«Підозрювана у скоєнні резонансного злочину в Князівстві Монако вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України, не було», – йдеться в ній.

Держприкордонслужба зазначає, що під час проходження жінкою прикордонного контролю не було сповіщень від баз даних, в тому числі й Інтерполу, про її розшук.

Відомство наголошує, що всі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу:

«Це дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону».





Напередодні Служба безпеки та Офіс генпрокурора повідомили про виявлення в Україні тіла Анастасії Березовської, яку підозрювали в організації вибуху в Монако. Через вибух постраждали троє людей, у тому числі дитина. Імена постраждалих не називають, але обставини вказують на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю та сина.

За даними слідства, Березовська повернулася до України 1 липня. По прибутті вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками: колишнім співробітником правоохоронних органів і чинним співробітником Головного управління розвідки. Згодом, заявили правоохоронці, співробітник ГУР зізнався у спільному з іншим фігурантом вбивстві жінки. Обом чоловікам повідомили про підозру.

ГУР прокоментувало справу, зазначивши, що зацікавлене в повному розслідуванні та надає всебічну підтримку правоохоронним органам.

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3 липня стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Як писало Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.