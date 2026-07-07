Затриманим у справі про вбивство Березовської повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукували через вибух у Монако, двом затриманим у справі чоловікам, повідомив Офіс генерального прокурора 7 липня.

«Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб – п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України», – йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що підозрювані вбили Березовську після її повернення до України автобусом.

Раніше СБУ повідомила, що чинний співробітник Головного управління розвідки повідомив, що вчинив вбивство жінки спільно з іншим фігурантом справи. Імена затриманих правоохоронці не розголошують, їхніх публічних коментарів щодо справи немає.





ГУР прокоментувало справу, зазначивши, що підозрюваних у вбивстві Березовської затримали співробітники Національної поліції, СБУ та ОГП за його сприяння.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України зацікавлене у повному розслідуванні та надає всебічну підтримку правоохоронним органам. Слідство триває за особистого сприяння начальника ГУР МО України Олега Іващенка», – заявили в управлінні.

Українські правоохоронці повідомили про затримання двох чоловіків у справі про вбивство Анастасії Березовської 7 липня. За даними слідства, жінка повернулася до України 1 липня, невдовзі після вибуху в Монако, через який постраждали троє людей, в тому числі бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв.

Затримані – колишній співробітник правоохоронних органів і чинний співробітник Головного управління розвідки. Слідство вважало їх ймовірно причетними до замаху в Монако, оскільки мало дані, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Березовської.

Раніше цього місяця стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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Як писало Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.