СБУ підтвердила вбивство підозрюваної в замаху на Єрмолаєва в Монако

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві підозрюваної в замаху на родину в князівстві Монако – про це заявили Служба безпеки та Офіс генерального прокурора 7 липня. Раніше про це повідомило видання «Українська правда».

СБУ підтвердила виявлення тіла громадянки України Анастасії Березовської. Її підозрювали в організації вибуху в Монако, внаслідок якого постраждали людей, у тому числі дитина. Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом 1 липня. Імена постраждалих не називають, але обставини вказують на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

За даними слідства й підсумками розшукових дій, підозрювана повернулася до України 1 липня. По прибутті вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками: колишнім співробітником правоохоронних органів і чинним співробітником Головного управління розвідки. Слідство вважало їх ймовірно причетними до замаху в Монако, оскільки мало дані, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Березовської.





«У них було проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії, під час яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому останній повідомив, що про контакти з Березовською А., перерахування їй коштів та будь-які інші свої дії він не інформував своє керівництво та діяв на власний розсуд. Також при обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур», – повідомляє СБУ.

ГУР наразі не коментувало ці дані.

Обох чоловіків затримали за підозрою у вбивстві за попередньою змовою групою осіб. За показами одного з ним правоохоронці провели слідчий експеримент і знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи.

«Готується повідомлення про підозру. Слідство триває. Уся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако», – додає СБУ.

Офіс генпрокурора співпрацює з правоохоронними органами Монако. Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.

Раніше цього місяця стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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У картці розшуку зазначено, що її звинувачують в замаху на вбивство, розміщенні вибухівки на дорозі загального користування і злочинній змові. Також вказується, що Березовська розмовляє німецькою. Раніше заступник прокурора Монако Морган Реймонд повідомив, що підозрювана проживала у Німеччині.

Як писало Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.