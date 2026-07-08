«Схеми» оприлюднили нові факти про фігурантів справи вбивства Березовської, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва в Монако

«Схеми» (Радіо Свобода) встановили нові деталі у справі щодо вбивства Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину у Монако. Журналісти з’ясували імена двох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві жінки в Україні, та розповідають про них. Ідеться, зокрема, про співробітника Головного управління розвідки Міноборони (відповідно до даних офіційного слідства) та, ймовірно, співробітника СБУ.

7 липня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукував Інтерпол через вибух у Монако, двом затриманим у справі чоловікам. За даними слідства, жінка повернулася до України 1 липня, а за декілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями виявили закопаним під Києвом. Затримані, згідно з офіційними повідомленнями українського слідства, – колишній співробітник правоохоронних органів і чинний співробітник Головного управління розвідки. Слідство вважало їх ймовірно причетними до замаху на українського бізнесмена у Монако, оскільки мало дані, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Березовської.

За допомогою джерел, обізнаних зі справою, «Схеми» з’ясували, що Анастасія Березовська – 39-річна уродженка Житомира. Чим саме займалася жінка – достеменно невідомо, однак оголошення, які вона публікувала на маркетплейсі OLX у 2021 році, можуть свідчити, що вона, ймовірно, могла заробляти розведенням собак.

У 2021 році суд у Житомирі визнав Березовську винною у дрібному хуліганстві. Відповідно до судової постанови, вона, «перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображала іншу жінку нецензурною лайкою та штовхала її».

Після початку повномасштабного російського вторгнення Березовська переїхала до Німеччини – про це свідчать теги її мобільного телефону в телефонних книгах інших людей («Германия Настя», «Анастасія Франкфурт»), а також її активність у місцевих Telegram-групах «RedFish.Франкфурт на Майне», «Экскурсии по Франкфурту и не только». За даними медіа Der Spiegel, саме у Франкфурті спецрозділи поліції Німеччини обшукали квартиру, якою користувалася українка, і вилучили її автомобіль.

Одним із підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської українські правоохоронці назвали діючого працівника ГУР МОУ. Раніше ЗМІ оприлюднили його ім’я – Євген Реут, втім, за даними двох незалежних один від одного джерел редакції, підозру отримав його брат Владислав Реут. Йому 33 роки, він родом із Житомира. Чоловік із аналогічним ПІБ є випускником факультету правознавства Київського національного торговельно-економічного університету. У застосунку NumBuster, який показує, як користувач записаний у телефонах інших користувачів, є тег «Влад Юристи», а в судовому реєстрі є згадки про представника позивача із таким ім’ям у декількох справах. З 2022 року Владислав Реут, ймовірно, проходив службу у військовій частині А2772 – це навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Журналісти надіслали запит до ГУР МОУ із проханням підтвердити або спростувати, що така особа є діючим співробітником розвідки, та очікує на відповідь.

Раніше в ГУР прокоментували справу, зазначивши, що підозрюваних у вбивстві Березовської затримали співробітники Національної поліції, СБУ та ОГП.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України зацікавлене у повному розслідуванні та надає всебічну підтримку правоохоронним органам. Слідство триває за особистого сприяння начальника ГУР МО України Олега Іващенка», – заявили в управлінні.

«Схеми» додзвонилися до батька Владислава Реута, проте він не став спілкуватися з журналістами, зазначивши, що нічого не знає про цю ситуацію, і поклав слухавку. На уточнювальні повідомлення в месенджері чоловік також не відповів.

Журналісти також зателефонували Євгену Реуту, якого від початку помилково називали підозрюваним, з запитаннями щодо брата. Він взяв слухавку, але не захотів коментувати без адвоката.

Від джерел «Схеми» дізналися ім’я другого підозрюваного. Редакція його не називає до оприлюднення імені офіційним слідством. Він – 49-річний уродженець міста Умань, який до 2020 року працював поліцейським у Київській області. Серед тегів його мобільного номера біля його імені є згадка про «ОПВ УКР», що може свідчити про те, що він раніше працював в Управлінні карного розшуку поліції. Також серед тегів є й згадка «Контр ВБ». Телефонні теги та витоки з баз даних також вказують на те, що раніше чоловік міг бути військовослужбовцем «Правого сектору». За даними двох джерел журналістів, обізнаних зі справою, він може бути або чинним, або колишнім співробітником СБУ.

Журналісти надіслали запит до спецслужби з проханням це підтвердити або спростувати. Редакція оприлюднить відповідь, щойно її отримає. «Схеми» спробували зв’язатися із родиною другого підозрюваного, за їхніми номерами ніхто не відповів.

Влітку цього року стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Як писало Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, коли вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.