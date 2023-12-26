Активіст Стерненко повідомив про закриття справи щодо загибелі учасника нападу на нього

Громадський активіст і блогер Сергій Стерненко повідомив 26 грудня, що суд закрив справу про ймовірне перевищення ним самооборони.

«Мені самому у це не віриться, але відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд Одеси. Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство», – написав він у своєму телеграмі.

Він подякував учасникам акцій протестів на його підтримку та своїм адвокатам.

Приморський районний суд наразі не повідомляв про рішення публічно.

У 2018 році на Стерненка скоїли три напади в Одесі, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку тодішніх міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

У березні 2021 року Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».

У «вбивстві» Стерненка звинувачували, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».

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11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.

Приморський районний суд Одеси 2021 року також визнав Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох обвинувачених засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко відкидав звинувачення і наполягав на політичній умотивованості справи. Таку ж позицію висловлює і Демчук.

У травні 2021 року Апеляційний суд Одеси пом’якшив активісту Стерненку вирок у справі про розбій, призначивши йому три роки ув’язнення із одним роком випробувального терміну.