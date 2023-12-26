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Новини | Суспільство

Активіст Стерненко повідомив про закриття справи щодо загибелі учасника нападу на нього

Сергій Стерненко у залі суду, Одеса, 23 лютого 2021 року
Сергій Стерненко у залі суду, Одеса, 23 лютого 2021 року

Громадський активіст і блогер Сергій Стерненко повідомив 26 грудня, що суд закрив справу про ймовірне перевищення ним самооборони.

«Мені самому у це не віриться, але відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд Одеси. Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство», – написав він у своєму телеграмі.

Він подякував учасникам акцій протестів на його підтримку та своїм адвокатам.

Приморський районний суд наразі не повідомляв про рішення публічно.

Акція на підтримку Сергія Стерненка, березень 2021 року
Акція на підтримку Сергія Стерненка, березень 2021 року

У 2018 році на Стерненка скоїли три напади в Одесі, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку тодішніх міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

У березні 2021 року Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».

У «вбивстві» Стерненка звинувачували, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».

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11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.

Приморський районний суд Одеси 2021 року також визнав Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох обвинувачених засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко відкидав звинувачення і наполягав на політичній умотивованості справи. Таку ж позицію висловлює і Демчук.

У травні 2021 року Апеляційний суд Одеси пом’якшив активісту Стерненку вирок у справі про розбій, призначивши йому три роки ув’язнення із одним роком випробувального терміну.

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