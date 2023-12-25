ОГП: депутата Черкаської міськради засудили до 5 років ув’язнення за підтримку агресії Росії

Депутат Черкаської міської ради отримав п’ятирічний термін ув’язнення за виправдовування агресії Росії – про це повідомив Офіс генерального прокурора 25 грудня.

За повідомленням, суд визнав депутата винним у справі за статтею про «виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України та глорифікацію її учасників».

За даними прокуратури, обвинувачений входив до складу депутатської фракції від забороненої партії «Опозиційна платформа – за життя» та зараз є помічником народного депутата. Його ім’я не розголошується.

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Обвинувачення довело, що депутат протягом червня-липня 2022 року у розмовах із родичами та знайомими «висловлював проросійські погляди і наративи російської пропаганди».

«Він виправдовував та визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території Україні. Також захоплювався правлінням президента РФ, звеличував російську армію та бажав перемоги над Україною, розраховуючи обійняти керівні посади у разі окупації Черкащини», – стверджує пресслужба відомства.

Чоловіка засудили до п’яти років ув’язнення без конфіскації майна.

За даними Офісу генпрокурора, на 25 грудня правоохоронці зареєстрували 15 777 злочинів проти національної безпеки.