Підрив комбайна на протитанковій міні під Харковом – водій госпіталізований

У суботу вдень у полі поблизу села Ольхівка Харківської області під час проведення сільгоспробіт на протитанковій міні підірвався комбайн. Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, внаслідок вибуху постраждав комбайнер.

«Чоловік 1978 р.н. бригадою медиків екстреної медичної допомоги був госпіталізований до лікувального закладу. Також у результаті вибуху комбайн та стерня спалахнули», – йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу загасили, сапери ДСНС обстежили прилеглу територію, інших вибухонебезпечних предметів не виявили.

Рятувальники постійно наголошують на небезпеці для аграріїв, оскільки частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій досі не обстежена на наявність нерозірваних боєприпасів.