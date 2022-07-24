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Біля Харкова на полі підірвався трактор, водій загинув – ДСНС

Рятувальники наголошують на небезпеці для аграріїв, оскільки частина полів досі не обстежена на наявність нерозірваних боєприпасів (фото ілюстративне)

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в неділю у полі на околиці Харкова під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

«Внаслідок вибуху тракторист, чоловік (1982 р. н.) загинув на місці, а транспортний засіб спалахнув», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що через артилерійський обстріл військ РФ на Сумщині загинув фермер.

Рятувальники наголошують на небезпеці для аграріїв, оскільки частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій досі не обстежена на наявність нерозірваних боєприпасів.

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