Через артилерійський обстріл Сумщини загинув фермер – ОГП

Російські війська обстріляли Сумську область 23 липня, внаслідок чого загинула людина, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, російські військові, використовуючи заборонену міжнародним правом зброю, обстріляли з території Росії село Рижівка близько 15 години в суботу з важкої артилерії.

«Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори», – йдеться в заяві.

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Наразі тривають слідчі дії. Співробітники Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними Державної прикордонної служби 18 липня, почастішали обстріли Сумщини російськими військами.

У коментарі Радіо Свобода керівництво області заявило, що все ж на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.