У Києві та області від завтра змінюється комендантська година

У Києві та Київській області від завтра, 15 травня, змінюється комендантська година.

Як повідомляє пресслужба КМДА, вона триватиме із 23:00 до 05:00.

Місцева влада повідомляє, що з 16 травня також змінюється графік роботи громадського транспорту.

Зокрема метрополітен працюватиме із 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.

У КМДА закликають киян дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу, адже загроза ракетних обстрілів залишається.

До цього комендантська година тривала з 22:00 до 5:00 ранку.