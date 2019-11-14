Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За таке рішення проголосували 67 країн-членів комітету, проти – 23.

Резолюція засуджує масові затримання активістів і захисників прав людини, зокрема представників «Кримської солідарності», закликає припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлювання думки, в тому числі про анексію Криму Росією.

Крім того, резолюція засуджує призов кримчан до російської армії, закликає негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України і забезпечити їх повернення додому.

Також документ закликає міжнародне співтовариство продовжити осуд порушень прав людини в анексованому Криму.

Резолюція набуде чинності після її затвердження Генеральною асамблеєю ООН в грудні цього року.

«Цей документ є важливим елементом політики деокупації тимчасово окупованих територій України… Проєкт резолюції має на меті припинити порушення державою-окупантом прав людини на півострові, протидіяти спробам легітимізувати окупацію та анексію АР Крим і м. Севастополя, а також консолідувати позицію міжнародного співтовариства щодо незмінності статусу Криму як невід’ємної складової частини України», – заявили в Міністерстві закордонних справ України, коментуючи рішення.

Серед тих країн, які голосували проти проєкт резолюції: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве.

Раніше ООН оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в анексованому Криму. Текст доповіді опублікований на сайті організації.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.