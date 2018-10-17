Засідання комітету Ради з питань запобігання і протидії корупції – трансляція

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції проводить засідання, на яке запрошені керівники українських правоохоронних органів. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Згідно з порядком денним комітету, на засідання запрошували керівництво Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції України та представники громадських організацій, які здійснюють діяльність щодо запобігання корупції.

Наразі правоохоронці відповідають на питання про розслідування щодо ймовірного незаконного збагачення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, екс-керівника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Сергія Семочка.