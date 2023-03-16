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Члени комітету Шевченківської премії повідомили, що складають свої повноваження

У комітеті пояснюють рішення тим, що її члени постали перед «наміром» змінити правила Положення премії, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору (фото пошкодженого військами РФ пам’ятника Шевченку на Київщині ілюстративне)

Члени Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосили у заяві, що складають із себе повноваження, хоча мали у чинному складі працювати на час воєнного стану та протягом двох місяців після його припинення чи скасування.

У комітеті пояснюють рішення тим, що її члени постали перед «наміром» змінити правила Положення премії, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору.

Члени комітету кажуть, що висловлюють «незгоду з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні Положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку».

«Ми ставимося з повним розумінням до ідеї запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 лютого, аби відзначити їхній внесок у Перемогу. Вважаємо, що ця пропозиція є важливою, тому потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору. Йдеться передусім про окреслення прозорого і справедливого алгоритму майбутньої відзнаки. Ми, як члени Шевченківського Комітету, вважаємо, що цей процес має відбуватися так, щоби не зашкодити існуванню та репутації Національної премії України імені Тараса Шевченка», – йдеться у заяві.

13 березня про рішення піти з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив Юрій Макаров.

Причиною стала ініціатива про додаткову премію «За внесок у перемогу», через яку, як пояснював раніше Макаров, Шевченківську премію не присудили, за традицією – 9 березня. За його словами, переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом премії 15 лютого, мали бути оголошені пізніше – 22 травня, в день перепоховання Шевченка.

Але 11 березня Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 11 березня таки оголосив цьогорічних лауреатів.

Згідно з рішенням, лауреатами стали: Катерина Калитко, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць»; Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за аудіоальбом «Пісні Української революції»; Михайло Назаренко, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах; Віталій Портников, журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії – за публіцистичні статті та виступи останніх років; Ірина Цілик, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

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