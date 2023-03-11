Комітет оголосив лауреатів Шевченківської премії, серед переможців – оглядач Радіо Свобода Віталій Портников

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 11 березня оголосив цьогорічних лауреатів.

«Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання і голосування, що визначило переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс президентові України подання про присудження Національної премії і проєкт відповідного указу», – йдеться в заяві комітету.

Згідно з рішенням, лауреатами стали:

Катерина Калитко, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць»

Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за аудіоальбом «Пісні Української революції»

Михайло Назаренко, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах

Віталій Портников, журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії – за публіцистичні статті та виступи останніх років

Ірина Цілик, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

За традицією, лауреати премії, що є найвищою відзнакою за творчі досягнення в царині української літератури і мистецтва, оголошуються 9 березня, у день народження народження Тараса Шевченка.

Лауреатів оголошують у семи номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; театральне мистецтво; кіномистецтво; візуальні мистецтва.

Зазвичай це робиться указом президента. Водночас указу про цьогорічних лауреатів на сайті голови держави досі немає.

Напередодні голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров повідомив, що Шевченківську премію не присудили, за традицією – 9 березня, через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу».

Макаров каже, що Комітет премії постав перед «проблемою»: за правилами, в змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за пів року до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Але реалії змінилися.

«Упродовж минулого року на хвилі солідарності та ентузіазму цілого суспільства було створено величезну кількість творів (публікацій, фільмів, вистав, виставок, концертних програм та інших мистецьких акцій), які залишилися поза фокусом нагороди. Враховуючи думки, висловлені представниками творчих цехів, голова Комітету звернувся до президента України з проханням розглянути можливість доповнити існуючі номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України під час зустрічі з діячами культури та мистецтва 9 березня 2023 р. Комітет разом із Міністерством культури та інформаційної політики та Офісом президента України найближчим часом розробить зміни до положення про премію», – пояснив Макаров.

Він також зазначив, що оголошується прийом заявок на участь у додатковому конкурсі – премія «За внесок у перемогу». Вона встановлюється на час воєнного стану в країні, сказав Макаров.

«Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом 15 лютого цього року, будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря», – повідомив голова Шевченківського комітету.