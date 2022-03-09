Зеленський підписав указ про нагородження лауреатів Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження лауреатів Національної премії Тараса Шевченка. Про це він заявив у вечірньому зверненні 9 березня, відповідний документ з’явився на сайті Офісу президента.

Зеленський нагадав, що саме 9 березня, у день народження поета Тараса Шевченка, оголошуються переможці цієї премії в сфері культури та мистецтва.

«Я вважаю, що під час воєнного стану, поки тривають запеклі бої за нашу свободу, треба дотримуватися наших традицій, не зраджувати їм, щоб ми зберегли все наше, українське, повністю», – прокоментував він.

Президент додав, що чекає на зустріч із лауреатами «після перемоги».

Згідно із документом, Шевченківську премію в 2022 році отримують:

режисерка Катерина Горностай за повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

літературознавець, громадянин Сполучених Штатів Джордж Грабович за цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм»

письменниця Тамара Дуда (відома як Тамара Горіха Зерня) за роман «Доця»

художник Микита (Нікіта) Кадан за персональну виставку «Камінь б’є камінь»

письменник Микола Рябчук за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї»

художник Тіберій Сільваші за інсталяцію «Крила»

режисерка-постановниця Тамара Трунова, авторка Наталя Ворожбит, художник-сценограф Юрій Ларіонов, актори Андрій Ісаєнко та Валерія Ходом за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Указ передбачає, що нагорода для лауреатів Шевченківської премії в 2022 році становитиме 397 тисяч гривень.