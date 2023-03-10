Голова комітету Шевченківської премії пояснив, чому 9 березня не оголосили лауреатів

Голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров повідомив, що Шевченківську премію цьогоріч не присудили, за традицією – 9 березня, через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу».

Макаров каже, що Комітет премії постав перед «проблемою»: за правилами, в змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за пів року до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Але реалії змінилися.

«Упродовж минулого року на хвилі солідарності та ентузіазму цілого суспільства було створено величезну кількість творів (публікацій, фільмів, вистав, виставок, концертних програм та інших мистецьких акцій), які залишилися поза фокусом нагороди. Враховуючи думки, висловлені представниками творчих цехів, голова Комітету звернувся до президента України з проханням розглянути можливість доповнити існуючі номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України під час зустрічі з діячами культури та мистецтва 9 березня 2023 р. Комітет разом із Міністерством культури та інформаційної політики та Офісом президента України найближчим часом розробить зміни до положення про премію», – пояснив Макаров.

Він також зазначив, що оголошується прийом заявок на участь у додатковому конкурсі – премія «За внесок у перемогу». Вона встановлюється на час воєнного стану в країні, сказав Макаров.

«Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом 15 лютого цього року, будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря», – повідомив голова Шевченківського комітету.

За традицією, 9 березня, у день народження народження Тараса Шевченка в Україні оголошуються лауреати Національної премії його імені, що є найвищою відзнакою за творчі досягнення в царині української літератури та мистецтва. Відучора громадськість у мережі цікавилась, чому цьогоріч лауреатів не оголосили, як це зазвичай робиться указом президента.