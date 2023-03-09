«Тарас це зацінив би»: одна з найстаріших книгарень до уродин Шевченка закликає читати його книги

До дня народження Тараса Шевченка одна з найстаріших в Україні книгарень «Сяйво книги» закликає читати «Кобзаря» та літературу про цього видатного українського поета й мислителя.

«Досліджувати і знати своє – це круто. Повір, Тарас це зацінив би і це було би краще, ніж будь-яке привітання на день народження», – йдеться в дописі книгарні у Telegram.

Зазвичай на початку березня в Україні проводять «Шевченківські дні», особливо 9-10 березня – у дні народження і смерті Тараса Шевченка – пам’ятні і культурні заходи із вшанування поета.

Сьогоднішня дата позначена масованим обстрілом по Україні, який завдала армія РФ.

9 березня минає 209 років із дня народження Тараса Шевченка.

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