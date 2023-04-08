Шуляк розповіла, чи можна отримати компенсацію за зруйноване житло, якщо дім – під окупацією

Люди, чиї домівки були зруйновані через війну Росії проти України і перебувають в окупації, також зможуть отримати компенсацію, повідомила Радіо Свобода авторка закону про компенсацію за зруйноване війною житло, народна депутатка Олена Шуляк.

«На сьогодні є різні сучасні засоби – і фотозйомка, і фотоаерозйомка, різні роботи з супутниковими даними. Ми спілкувалися з фахівцями, не бачимо там жодної проблеми, щоб зафіксувати такі руйнування», – сказала Шуляк у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

За її словами, проблеми можуть виникнути, якщо в людей немає документів, які б підтверджували факт власності житла, але лише у певних випадках. Якщо люди стали власником житла після 2013 року, проблем не має бути, адже відтоді всі дані про власність нерухомості містяться в електронному реєстрі. До того часу інформацію зберігали переважно паперово, в архівах і місцевих радах.

В отриманні копій документів допомагатиме комісія. Вона звертатиметься до різних відомств, реєстрів, місцевих рад, чи є в них інформація про право власності на житло. Якщо немає – доведеться йти в суд і там доводити своє право власності.

За словами Олени Шуляк, суди зможуть «пришвидшувати» розгляд таких справ.

«Звичайно, це буде трохи затягнуто в часі. Але я впевнена, що наші суди, розуміючи проблематику, яка є сьогодні в людей, яким немає, по суті, де жити, вони точно такі судові процеси будуть пришвидшувати», – зазначає авторка закону.

У березні президент підписав закон про компенсацію за зруйноване війною житло. Зараз уряд напрацьовує механізми його реалізації. Діяти він почне уже в травні.

Інформацію про зруйноване житло влада вже рік збирає через мобільний застосунок «Дія». Українці подали 350 тисяч заявок. Загальна площа цього житла – понад 23 квадратних кілометри.