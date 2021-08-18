До 2024 року заплановано кожного вчителя забезпечити персональним комп’ютером – МОН

У Міністерстві освіти і науки України повідомили про плани до 2024 року забезпечити співвідношення «один ПК на одного вчителя».

«В ідеалі кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим ПК (персональним комп’ютером – ред.) на роботі, як будь-який, до прикладу, офісний працівник. Так само кожен учень має бути забезпечений такою можливістю», – вказано в повідомленні Міносвіти.

За даними відомства, в межах цьогорічної ініціативи про забезпечення ноутбуками вчителів вже оголошено тендери на майже 49 тисяч ноутбуків. Цього року планується закупити майже 65 тисяч ноутбуків.

«Станом на 18 серпня у 21-й області та трьох районних в м. Києві держадміністраціях проведення тендерів, а саме збір тендерних пропозицій, перебуває в активній фазі. Процес можна відстежувати за допомогою спеціального дашборду. Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами відповідних закладів загальної середньої освіти та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу» – йдеться в повідомленні.

У разі карантину, ноутбуки можуть надаватися у користування педагогам, вказали у МОН.

Загалом на сьогодні, за даними Інституту освітньої аналітики, кількість персональних комп’ютерів, які використовуються в освітньому процесі становить 231 713 одиниць.