Керівництво парламенту виступає за розробку механізму відкликання міністрів з уряду

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція «Батьківщина») в інтерв’ю Радіо Свобода висловила переконаність у необхідності розробки і реалізації законодавчого механізму з відкликання із посад урядовців Кабінету міністрів.

«Коли ми говоримо про комунікацію, про контрольну функцію парламенту, ми кажемо, що вперше ми (треба віддати належне більшості) ведемо мову про закон про інтерпеляцію. Це так звана процедура, коли парламент може викликати того чи іншого міністра, заслухати його. Якщо він не справляється зі своєю роботою, діяльністю, то є можливість навіть його відкликати. Тому що насправді парламент ніби призначає уряд, призначає міністрів, а відкликати немає можливості», – заявила Кондратюк.

За її словами, такий закон вже діє в багатьох країнах, в тому числі – Східної Європи.

Термінів, коли відповідний механізм може бути реалізований в Україні, віцеспікерка не назвала.

Олена Кондратюк від «Батьківщини» є другим віцеспікером Верховної Ради України з 29 серпня 2019 року.