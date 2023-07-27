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Новини | Суспільство

З початку вторгнення РФ українські митники передали ЗСУ конфіскату на майже пів мільярда гривень

Основними одержувачами стали Міноборони, Держприкордонслужба, ОВА, МВС, СБУ

Державна митна служба України з 24 лютого 2022 року передала на потреби української армії конфісковані товари і транспортні засоби на 432 млн грн, йдеться на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, серед переданого на потреби ЗСУ: автомобілі, автозапчастини, цигарки, одяг, взуття, продукти харчування, медичні вироби, комп’ютерна техніка, генератори, акумулятори, побутова техніка, мобільні телефони.

Основними одержувачами стали Міноборони, Держприкордонслужба, ОВА, МВС, СБУ.

У Держмитниці зазначають, що конфісковане майно передають ЗСУ та правоохоронним органам згідно із законодавством про примусове відчуження або вилучення майна на основі правового режиму воєнного стану.

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