Майже пів мільйона гривень конфіскують із внесків на підтримку партій Ляшка і Гриценка – НАЗК

До державного бюджету України будуть конфісковані 448 тисяч гривень внесків на підтримку «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка, повідомили у Національному агенстві з питань запобігання корупції.

«Постановами Херсонського та Вінницького міських судів визнано винними у порушенні встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії двох фізичних осіб-внескодавців з притягненням їх до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскацією до державного бюджету суми внесків», – йдеться в повідомленні НАЗК.

У відомстві зазначили, що одна фізична особа здійснила два невідповідні закону внески по 99 тисяч на підтримку «Радикальної партії Олега Ляшка», ще одна особа – 250 тисяч – на підтримку політичної партії «Громадянська позиція».

«Факти вчинення правопорушення встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Громадянська позиція» про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року», – уточнили в НАЗК.

На позачергових виборах до Верховної Ради «Радикальну партію Олега Ляшка» підтримали приблизно 4% виборців, «Громадянську позицію» Анатолія Гриценка – понад 1%.