У Конгрес США внесли законопроект про розкриття доходів Путіна

Конгрес США розгляне законопроект, що пропонує американській розвідці збирати дані про фінансові активи президента Росії Володимира Путіна і його соратників.

Документ, розроблений демократкою Вальдес Демінг і республіканкою Еліс Стефанік, викладений на сайті Демінг. На думку авторів законопроекту, російський уряд використовує корупцію для утримання влади й ослаблення демократій.

«Найкращий спосіб провести наступ на владу Путіна і його прихильників – простежити за незаконними і засекреченими фінансовими потоками, які фінансують їхні операції», – заявила Демінг. Текст законопроекту нагадує, що Росію звинувачують у втручанні в демократичні інститути в США.

Документ пропонує американському розвідувальному співтовариству (16-ом відомствам, які займаються збором розвідувальної інформації) простежити за джерелами збагачення оточення Путіна і його особисто, щоб з’ясувати, хто з російських олігархів полегшує «корупційні практики Володимира Путіна».

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У Кремлі закликали не сприймати законопроект всерйоз. «Навряд чи варто до цього ставитися серйозно, швидше за все, це такі русофобські потуги, до яких ми вже навчилися ставитися з іронією», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він додав, що Путін «навряд чи в курсі такої ініціативи».

У січні 2018 року Міністерство фінансів США оприлюднило «Кремлівську доповідь» – список осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. У документ увійшли 210 осіб.