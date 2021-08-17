Україну відвідала делегація конгресменів США

Американські конгресмени-республіканці Тоні Гонзалез (Техас), Бaррі Мур (Алабама) та Трой Нелс (Техас) в перебігу свого візиту до України 12-16 серпня провели низку зустрічей з представниками української влади, бізнесу та культури.

Вони приїхали до Києва на запрошення Інституту Гамті Дампті та Американського фонду допомоги дітям України і Молдови. Ці неурядові організації займаються розбудовою даілогу і протидією транснаціональній торгівлі людьми.

Як повідомили Радіо Свобода організатори візиту, конгресмени приїхали в Україну, щоб краще зрозуміти проблематику регіону на зустрічах із урядовцями, підприємцями та представниками сфери культури.

Конгресмени також вивчали, як Україна протидіє торгівлі людьми та контрабанді.

13 серпня делегація, зокрема, відвідала київське бюро Радіо Свобода, щоб дізнатися про роботу мовника в Україні та про виклики в Росії та Білорусі.