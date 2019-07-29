Українські льотчики посадили вертоліт на кратер найактивнішого вулкану Африки – Міноборони

У Демократичній Республіці Конго екіпаж вертольоту «Мі-8» українського національного контингенту Місії ООН висадив науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки – Ньямлагіра, повідомило Міністерство оборони України. Висота вулкану сягає трьох кілометрів.

«У цей час, а саме у ранкові години, на які був запланований політ, повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається доволі серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратеру вулкану, нам довелося зіштовхнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год», – розповів льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко.

Через кілька годин екіпаж у складі Прокопенка та командира загону полковника Івана Шоломія забрав науковців із вулкану.

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН на території Демократичної республіки Конго з грудня 2012 року.