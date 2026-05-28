Конгресмени-демократи вважають «ганебним» послаблення санкцій проти Росії й говоритимуть з Бессентом

Представники Конгресу США від Демократичної партії, що перебувають із візитом в Україні, розкритикували послаблення нафтових санкцій проти Росії. Про це сенатор Річард Блюменталь і член Палати Представників Джим Гаймс сказали журналістам у Києві.

«Ця ганебна практика фактично дала лише два результати. По-перше, принесла Росії надприбутки завдяки додатковим продажам і вищим цінам на нафту. І по-друге, дозволила Китаю купувати більше нафти. Ми не бачимо, щоб це мало хоч якийсь помітний вплив на ціну нафти», – наголосив конгресмен Гаймс.

Конгресмен Джим Гаймс з Комітету з розвідки також зауважив, що знизити ціни на бензин, що було метою адміністрації США, в такий спосіб не вдалося.

«Це буде одна з історій, які ми повеземо назад. Я поважаю міністра фінансів (Скотта Бессента – ред.), який у цьому випадку є особою, що ухвалює рішення. Також правда й те, що цей виняток підлягає поновленню кожні 30 днів. Гадаю, ми обоє (з сенатором Блюменталем – ред.) повернемося до міністра фінансів і скажемо: все, що ви робите, – це збагачуєте Росію і дозволяєте Китаю нарощувати запаси», – наголосив Гайс.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь своєю чергою наголосив, що законодавці можуть відповісти на це запровадженням санкційного законодавства.

«Замість того, щоб продовжувати виняток, я хотів би бачити, як Сенат Сполучених Штатів ухвалює санкційний законопроєкт, який фактично запровадить жорсткіші покарання для будь-кого, хто торгує російською нафтою та газом, а також тарифи щодо країн, які є головними покупцями. І давайте називати речі своїми іменами – це, звичайно, Китай та Індія. Вони досі не продемонстрували жодного морального стрижня, жодного економічного тиску, який вони повинні були б чинити», – зауважив Блюменталь.

Сенатор сподівається, що законодавці використають свою владу, щоб не допустити продовження винятку з санкцій проти Росії, що спливає 30 червня, й запровадити сильніші обмеження.



