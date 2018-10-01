Почався конкурс у Нацагентство з забезпечення якості вищої освіти – МОН

1 жовтня почався прийом документів на участь у відборі до Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

Згідно з законом про вищу освіти, Нацагенство має стати незалежним органом, який регулюватиме та контролюватиме галузь вищої освіти. Зокрема, воно має займатися акредитацією навчальних закладів і освітніх програм, атестацією науковців, розробляти стандарти вищої освіти, перераховує заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

«Це має бути потужна експертна організація, що сформує чітку та зрозумілу систему оцінки якості та наглядатиме за тим, щоб всі «гравці» дотримувалися єдиних правил. Нам прикро, що роботу агентства не вдалося запустити ще в 2016 році, згаяно багато часу. Але зараз, коли новий Закон «Про освіту» наказав нам це робити «з чистого аркушу», ми сподіваємося швидко пройти всі процедури та дати старт агентству вже на початку 2019-го», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич.

Згідно з інформацією від МОН, Нацагенство має складатися з 23 людей: трьох представників роботодавців, двох студентів вищих навчальних закладів, мінімум по одному представнику від Національної академії наук, галузевих академій наук, державних, комунальних і приватних вищих навчальних закладів.

Їх буде оцінювати конкурсна комісія, до якої увійшли представники міністерства, освітньої та студентської спільнот і європейські фахівці. В МОН обіцяють, що засідання конкурсної комісії буде проводитись відкрито.

Подавати заявки на участь у конкурсі можна протягом місяця – до 31 жовтня.