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04 Жовтень 2018, Київ 01:39
Новини | Події

Ліга чемпіонів: Коноплянка допоміг «Шальке» здолати російський клуб

Коноплянка віддав гольову передачу в матчі Ліги чемпіонів

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Українець Євген Коноплянка допоміг своєму клубу – німецькому «Шальке» – здолати московський «Локомотив» у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Команда з німецького Гельзенкірхена перемогла «Локомотив» на виїзді з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Вестон Маккенні, який відзначився на 88-й хвилині після подачі з кутового від Коноплянки.

Після двох турів «Шальке» й португальський «Порту» мають по чотири очки в групі D, турецький «Галатасарай» – три, «Локомотив» – жодного.

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