Ліга чемпіонів: Коноплянка допоміг «Шальке» здолати російський клуб

Українець Євген Коноплянка допоміг своєму клубу – німецькому «Шальке» – здолати московський «Локомотив» у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Команда з німецького Гельзенкірхена перемогла «Локомотив» на виїзді з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Вестон Маккенні, який відзначився на 88-й хвилині після подачі з кутового від Коноплянки.

Після двох турів «Шальке» й португальський «Порту» мають по чотири очки в групі D, турецький «Галатасарай» – три, «Локомотив» – жодного.