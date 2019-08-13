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13 Серпень 2019, Київ 20:11
Новини | Політика

Росія оголосила персоною «нон-ґрата» співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі

Москва заявляє, що зробила це у відповідь на «недружній» крок Києва щодо російського співробітника із консульства у Львові

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Росія оголосила персоною «нон-ґрата» співробітника генконсульства України в Петербурзі у відповідь на аналогічні дії Києва щодо російського представника у Львові, повідомили російські ЗМІ з посиланням на МЗС Росії.

«Ще в травні 2019 року українські спецслужби влаштували чергову провокацію, безпідставно оголосивши співробітника генерального консульства Росії у Львові «нон-ґрата», – заявили в МЗС Росії, додавши, що українська сторона три місяці «зволікала з оприлюдненням цієї інформації».

Російські дипломати стверджують, що доказів «протиправної діяльності» співробітника російського генконсульства українська сторона не надала.

«У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити персоною «нон-ґрата» співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі», – йдеться в повідомленні.

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13 серпня Служба безпеки України повідомила про видворення з України «російського розвідника», який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства Росії у Львові.​ За даними українських спецслужб, чоловік із допомогою завербованого військового пенсіонера збирав секретну інформацію на замовлення російських спецслужб. Останні це публічно не коментували.

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