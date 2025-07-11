Росія оголосила про закриття консульства Польщі у Калінінграді

Росія оголосила про відкликання згоди на роботу консульства Польщі у Калінінграді. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, про це йдеться у ноті МЗС Росії, переданій тимчасовому повіреному у справах Польщі у РФ.

Консульство припинить роботу 29 серпня.

«Цей крок викликаний необґрунтованими і ворожими діями польської сторони, що полягали в скороченні під надуманим приводом російської консульської присутності на території Республіки Польща», – йдеться у заяві МЗС Росії.

МЗС Польщі заявило 11 липня, що «адекватно відповість» на рішення Росії закрити польське консульство в Калінінграді.

«Можливість такого рішення була врахована Міністерством закордонних справ. Це не означає, що це рішення є законним... МЗС адекватно відреагує на дії Російської Федерації», – сказав журналістам речник відомства Павел Вроньскі.

Влада Польщі у травні вирішила закрити консульство РФ у Кракові після того, як слідчі встановили, що до підпалу торгового центру у Варшаві у травні 2024 року причетні російські спецслужби.