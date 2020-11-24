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24 листопада 2020, Київ 19:17
Новини | Події

Контрабанда новорічних дерев: на кордоні затримали вантажівку майже з тисячею незаконно зрубаних сосен

Прикордонники кажуть: нелегальні оборудки з новорічними деревами цьогоріч зафіксовані доволі рано, за тиждень до початку календарної зими (фото ілюстративне)

При спробі вивезення із прикордоння Чернігівщини близько тисячі нелегально зрубаних сосен затримано вантажівку української реєстрації. Як повідомила Державна прикордонна служба України, випадок прикордонники зафіксували напередодні ввечері.

«За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. За лобовим склом кабіни транспортного засобу красувалися синьо-жовті прапорці, а на дверцятах виднілися смуги російського триколора. Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг. Під час огляду транспортного засобу виявилося, що закритий причіп вщерть заповнений соснами. Загалом там було 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань», – повідомили у ДПСУ.

За даними відомства, сосни вилучені поліцією, а сума завданої шкоди буде встановлена експертами.

У Держприкордонслужбі зауважують, що нелегальні оборудки з новорічними деревами цього року зафіксовані доволі рано, за тиждень до початку календарної зими.

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