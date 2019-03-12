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12 Березень 2019, Київ 17:34
Новини | Суспільство

У 2018 році на службу за контрактом вступили понад 32 тисячі військових – Міноборони

Наразі службу за контрактом проходять близько 118 тисяч військовослужбовців

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Минулого року на службу за контрактом до лав Збройних сил України прийняли понад 32 тисячі громадян. Про повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Загалом на даний час військову службу за контрактом «осіб рядового, сержантського і старшинського складу» проходять близько 118 тисяч військовослужбовців.

Під час завершення успішних вогневих випробувань нового українського ракетного комплексу «Вільха». Військовий полігон на Херсонщині, 25 квітня 2018 року
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У грудні минулого року міністр оборони України Степан Полторак підписав указ про півищення зарплат військовим. Згідно з ним, військовослужбовці-контрактники отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, а мінімальна зарплата військових, які служать у зоні ООС, становитиме понад 20 тисяч гривень.

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