У 2018 році на службу за контрактом вступили понад 32 тисячі військових – Міноборони

Минулого року на службу за контрактом до лав Збройних сил України прийняли понад 32 тисячі громадян. Про повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Загалом на даний час військову службу за контрактом «осіб рядового, сержантського і старшинського складу» проходять близько 118 тисяч військовослужбовців.

У грудні минулого року міністр оборони України Степан Полторак підписав указ про півищення зарплат військовим. Згідно з ним, військовослужбовці-контрактники отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, а мінімальна зарплата військових, які служать у зоні ООС, становитиме понад 20 тисяч гривень.