Полторак підписав указ про підвищення зарплат військовим

Міністр оборони України Степан Полторак 28 грудня підписав указ, який збільшує заплати військовослужбовцям з 1 січня.

«Командир бригади, який раніше отримував 17-18 тисяч гривень, відтепер отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону, замість 14 отримуватиме 19-23 тисячі, а грошове забезпечення командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12, які йому нараховують наразі», – зазначив Полторак.

Він додав, що військовослужбовці-контрактники отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, а мінімальна зарплата військових, які служать у зоні ООС, становитиме понад 20 тисяч гривень.