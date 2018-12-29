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29 Грудень 2018, Київ 21:33
Новини | Суспільство

Полторак підписав указ про підвищення зарплат військовим

Міноборони підвищить зарплати військовим з 1 січня

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Міністр оборони України Степан Полторак 28 грудня підписав указ, який збільшує заплати військовослужбовцям з 1 січня.

«Командир бригади, який раніше отримував 17-18 тисяч гривень, відтепер отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону, замість 14 отримуватиме 19-23 тисячі, а грошове забезпечення командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12, які йому нараховують наразі», – зазначив Полторак.

Він додав, що військовослужбовці-контрактники отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, а мінімальна зарплата військових, які служать у зоні ООС, становитиме понад 20 тисяч гривень.

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