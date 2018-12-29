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29 Грудень 2018, Київ 20:03
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про прилеглу зону України

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування

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Президент України Петро Порошенко 29 грудня підписав закон «Про прилеглу зону України», ухвалений Верховною Радою України 6 грудня. Про це повідомили в Адміністрації президента.

«Метою закону є гармонізація морського законодавства України з законодавством інших причорноморських держав та інших держав-учасниць Конвенції ООН з морського права 1982 року. Також закон спрямований на попередження здійснення контрабандних операцій та нелегальних заходів суден до закритих портів тимчасово окупованих територій України», – ідеться у повідомленні.

Згідно з законом закону, прилегла зона України – це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря держави і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, «відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України».

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У документі також зазначається, що відповідні органи, відповідальні за недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України, можуть зупиняти, перевіряти, затримувати та арештовувати кораблі у виключній морській економічній зоні України та її прилеглих водах. Виключення – військові кораблі та інші державні плавзасоби, які використовуються з некомерційною метою.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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