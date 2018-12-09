Прилегла зона України – про що йдеться?

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає створення прилеглої зони України. За таке рішення проголосували 244 народні обранці. Про що йдеться?

Рішення парламенту походить з норм Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Після ухвалення такого закону Україна скористалася можливістю визначати правовий режим прилеглої зони.

За визначеннями цього закону, прилегла зона України – це морська смуга поза межами територіального моря України, яка прилягає до нього, зовнішня межа якої перебуває на відстані 24 морських миль (44 455,2 метри – ред.) , відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

Нині загальна площа територіального моря України становить 29 454 квадратних кілометрів. Це прибережні морські води завширшки 12 морських миль (22 227,6 метрів – ред.)

У прилеглій зоні уповноважений орган (Морська охорона як структурний підрозділ Державної прикордонної служби України та ВМС України), здійснює відповідно до чинного законодавства України, а також відповідно до норм міжнародного права:

зупинку водного транспорту;

огляд;

переслідування по гарячих слідах;

затримання чи арешт.

Схематично це виглядає так:

«У прилеглій зоні уповноважені органи вживають заходи, необхідні для запобігання порушенням у межах території України, включаючи її територіальне море, митних, фіскальних, імміграційних і санітарних норм, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами», – йдеться у законі України «Про прилеглу зону України».

25 листопада цього року російські прикордонники в Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їхні і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як це визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.