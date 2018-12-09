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09 Грудень 2018, Київ 17:48
Важливе на Свободі

Прилегла зона України – про що йдеться?

Ілюстрація 2018

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає створення прилеглої зони України. За таке рішення проголосували 244 народні обранці. Про що йдеться?

Рішення парламенту походить з норм Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Після ухвалення такого закону Україна скористалася можливістю визначати правовий режим прилеглої зони.

За визначеннями цього закону, прилегла зона України – це морська смуга поза межами територіального моря України, яка прилягає до нього, зовнішня межа якої перебуває на відстані 24 морських миль (44 455,2 метри – ред.) , відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

Нині загальна площа територіального моря України становить 29 454 квадратних кілометрів. Це прибережні морські води завширшки 12 морських миль (22 227,6 метрів – ред.)

У прилеглій зоні уповноважений орган (Морська охорона як структурний підрозділ Державної прикордонної служби України та ВМС України), здійснює відповідно до чинного законодавства України, а також відповідно до норм міжнародного права:

  • зупинку водного транспорту;
  • огляд;
  • переслідування по гарячих слідах;
  • затримання чи арешт.

Схематично це виглядає так:

Ілюстративна карта, де зазначено територіальні води України та прилеглу зону
Ілюстративна карта, де зазначено територіальні води України та прилеглу зону

«У прилеглій зоні уповноважені органи вживають заходи, необхідні для запобігання порушенням у межах території України, включаючи її територіальне море, митних, фіскальних, імміграційних і санітарних норм, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами», – йдеться у законі України «Про прилеглу зону України».

25 листопада цього року російські прикордонники в Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їхні і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як це визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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