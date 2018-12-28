Начальник Генштабу ЗСУ розповів, що зміниться в армії у 2019 році (відео)

У 2019 році Генеральний штаб Збройних сил планує «суттєві зміни» в навчанні військових. Про це заявив начальник Генштабу генерал Віктор Муженко, спілкуючись із журналістами на Яворівському полігоні 28 грудня.

За його словами, йдеться про індивідуальну підготовку.

«Це додасть можливість підняти рівень навченості кожного військовослужбовця і, відповідно, вберегти їх від втрат і від можливих негативних наслідків в ході виконання завдання», – вважає генерал.

Військовий керівник вважає, що для впровадження змін в Збройних сил є все необхідне.

«Ви бачите, яка створена навчально-матеріальна база на цьому центрі (Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного – ред.). Це не один центр, в нас таких біля десятка за різними напрямками, і на всіх із них ми застосовуємо і передові методики, і сучасні тренажери. Є перспектива, сплановані відповідні засоби щодо посилення наших спроможностей і можливостей у підготовці, і я думаю, що наступного року ми суттєво підвищимо і рівень підготовки, і рівень нашої оснащеності, в тому числі і наших навчальних центрів», – переконаний він.

Муженко також очікує, що заробітна плата військових зросте у 2019 році.

«Трошки більше 10 тисяч (заробітна плата військового у 2019-му – ред.) – то базовий варіант. І, відповідно, по категоріях вона зросте, я думаю, суттєво, і це дасть можливість і підвищить бажання людей укладати контракт, повертатись, і таких охочих на сьогодні вже немало, вони виявляють бажання. Я думаю, що ми суттєво підвищимо укомплектованість наших підрозділів», – очікує начальник Генштабу.​

​За словами Муженка, протягом місяця воєнного стану Генеральний штаб Збройних сил України перевірив власну спроможність створювати бойові угруповання для реагування на зовнішні загрози.

«Перевірена спроможність військових частин виконувати завдання в різних умовах місцевості на різних напрямках, і теж ми отримали позитивний результат. Здійснено реальне посилення на деяких напрямках наших угруповань. Крім того, здійснено підготовку оперативного резерву першої і другої черги, а також територіального резерву. Проведено ряд навчань із бригадами територіальної оборони», – перерахував він.

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На питання, скільки населених пунктів вдалося звільнити Збройним силам України протягом 2018 року, Муженко відповів, що Україна дотримується Мінських домовленостей.

«Ми виконуємо завдання в рамках Мінських домовленостей, вогонь відкриваємо тільки у відповідь. Йдеться про посилення контролю над кількома населеними пунктами в Операції об’єднаних сил», – уточнив він, згадавши зокрема про встановлення контролю над селом Південне.​

Воєнний стан в Україні діяв з 26 листопада по 26 грудня. Зокрема протягом цього періоду пройшли військові збори резервістів, в яких взяли участь 30 тисяч людей.