Українські митці записали привітання для українських військових

Відомі українські митці записали різдвяні й новорічні привітання для оборонців України, поширивши його через соціальні мережі. До привітань долучилися кінорежисер Любомир Левицький, музичний колектив «Пікардійська Терція», співаки Маша Собко, Павло Табаков, Оксана Муха, промоменеджер проекту «Пісня війни» Галина Гузьо та інші.

Ініціатор та режисер вітального ролику Сергій Якименко, який проживає наразі у Німеччині, вважає, що у святкові дні необхідно максимальну увагу приділити тим, хто захищає Україну та Європу на Донбасі замість відзначати зимові свята з рідними і друзями.

«Надворі – зимові свята, у ці дні важливо не забувати про наших оборонців, тож я звернувся до знайомих митців і журналістів з пропозицією записати привітання. Приємно здивований, що ніхто не відмовив, українські митці підтримали мою ініціативу», – розповів Якименко кореспонденту Радіо Свобода.

Сергій Якименко – автор документальної стрічки «Ціна демократії – The Price of Democracy», присвяченій подіям в Україні під час Революції гідності.