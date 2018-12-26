В Україні купили понад 330 тисяч ялинок до свят – Держлісагентство

Державні лісові господарства України продали до свят більше ніж 330 тисяч ялинок, повідомляє Державне агентство лісових ресурсів.

За даними відомства, найбільше зареєстрованих хвойних дерев купили у Волинській (66,5 тисяч дерев), Полтавській (48,7 тисяч) і Житомирській (майже 32 тисячі) областях.

«Зазначимо, що лісгоспи Держлісагентства заготовляють новорічні ялинки зі спеціальних плантацій або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Такі заходи не завдають шкоди лісу. Також низка лісгоспів вирощує ялинки в горщиках», – йдеться в заяві Держлісагентства.

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Лісники закликають українців купувати ялинки, марковані етикетками, за допомогою яких можна перевірити легальність походження дерева.

У грудні 2017 року Державне агентство лісових ресурсів запустило мобільний застосунок, за допомогою якого можна з’ясувати походження ялинки. Це також можна зробити на сайті агентства.