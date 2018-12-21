У КМДА розповіли, де можна буде утилізувати ялинку після свят

Цієї зими в українській столиці діятимуть 15 пунктів збору, куди можна буде принести після свят свою ялинку, сосну або смереку, інформує КМДА на своєму сайті.

Як зазначається, зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для захисту ґрунту від пересихання та перегріву лунок вічнозелених рослин.

«Закликаємо киян запланувати не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію в один із пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста. Для того, щоб усі встигли проявити свою екологічну свідомість, пункти прийому розпочнуть свою роботу вже із 2 січня 2019 року», – заявив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Адреси таких пунктів вже розміщені на веб-сторінці Київської міської адміністрації.

За даними КМДА, минулого року комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 10 тисяч ялинок, а у 2017 році – 5 тисяч ялинок.