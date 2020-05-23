У КМДА оскаржуватимуть рішення суду щодо зняття пішохідної зони в районі Контрактової площі

Виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що столична влада «відстоюватиме пішохідну зону» на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного після рішення Окружного адміністративного суду про неправомірність розпорядження столичної адміністрації щодо обмеження руху транспорту в цьому районі та створення там пішохідної зони.

«Розпорядження КМДА про обмеження руху транспорту на вулиці Сагайдачного та Контрактової площі та створення пішохідної зони, яке було ухвалене більше двох років, продемонструвало, що таке рішення правильне. Кияни та гості міста задоволені режимом роботи Контрактової площі і вулиці Сагайдачного у пішохідному форматі. Позов про скасування розпорядження КМДА подали шість людей. У рішенні Окружного адміністративного суду, про яке ми вчора дізналися із засобів масової інформації, йдеться про порушення прав цих осіб і створення їм якихось перешкод. Ми не розуміємо, про які перешкоди для шести людей йдеться, і не відмовляємося від прийнятого раніше розпорядження», – заявив Мондриївський.

Він додав, що рішення суду поки законної сили не набрало, у КМДА з ним не погоджуються і будуть оскаржувати в апеляційній інстанції.

18 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у Києві, що вже діє понад два роки.