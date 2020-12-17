На Львівщині викрили конвертаційний центр з обігом у понад 20 млрд грн за рік – ОГП

В Офісі генерального прокурора України повідомили про припинення незаконної діяльності одного з найбільших конвертаційних центрів в Україні.



«Правоохоронці документували його діяльність з вересня 2020 року і встановили, що до складу конвертцентру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на територіях кількох областей України, зокрема Львівської та Рівненської. Обіг коштів на банківських рахунках підприємств становив понад 1,7 млрд грн на місяць. Загалом протягом 2020 року через них шляхом підробки документів та їх використання було проконвертовано понад 20 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, під час 31 обшуку на території кількох областей правоохоронці вилучили готівки на майже 60 мільйонів гривень, зокрема близько 1 мільйона доларів США, євро, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту.

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«Крім цього виявлено інші докази протиправної діяльності: бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно. Тривають слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, наразі вирішується питання про арешт майна, повідомлення про підозру особам, причетним до діяльності конвертаційного центру і обрання їм запобіжних заходів.