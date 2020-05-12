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12 травня 2020, Київ 23:11
Новини | Економіка

Верховний суд розблокував концесію порту «Херсон» – міністр

Уряд може продовжити концесійний конкурс щодо херсонського порту

Верховний суд України 12 травня скасував ухвалу суду попередньої інстанції, яка блокувала завершення концесії херсонського порту. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів «Херсон» та «Ольвія» в один день», – мовиться у повідомленні.

Криклій додав, що міністерство продовжує працювати над іншими проєктами концесій.

3 лютого Шостий апеляційний суд Києва забезпечив позов за зверненням ТОВ «Спеціальна компанія морський порт Херсон», зупинивши дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця у порту Херсон.

У Мінінфраструктури заявили, що скасували рішення про допущення «Спеціальна компанія морський порт Херсон» до участі у концесійному конкурсі, бо комісія не отримала підтвердження наявності у компанії грошей на банківських рахунках або цінних паперів у розмірі 8 мільйонів доларів.

21 січня в уряді повідомили, що в концесійному конкурсі щодо майнового комплексу ДП «Херсонський морський торговельний порт» перемогла компанія, яка надала «найкращі умови», – ТОВ «Рисоіл-Херсон». У Кабміні повідомили про 300 мільйонів інвестиційних зобов’язань цієї компанії щодо порту. Також прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що компанія-інвестор вкладе понад 18 мільйонів гривень в місцеву інфраструктуру.

12 вересня минулого року Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів з передачі в концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт».

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