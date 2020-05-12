Верховний суд розблокував концесію порту «Херсон» – міністр

Верховний суд України 12 травня скасував ухвалу суду попередньої інстанції, яка блокувала завершення концесії херсонського порту. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів «Херсон» та «Ольвія» в один день», – мовиться у повідомленні.

Криклій додав, що міністерство продовжує працювати над іншими проєктами концесій.

3 лютого Шостий апеляційний суд Києва забезпечив позов за зверненням ТОВ «Спеціальна компанія морський порт Херсон», зупинивши дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця у порту Херсон.

У Мінінфраструктури заявили, що скасували рішення про допущення «Спеціальна компанія морський порт Херсон» до участі у концесійному конкурсі, бо комісія не отримала підтвердження наявності у компанії грошей на банківських рахунках або цінних паперів у розмірі 8 мільйонів доларів.

21 січня в уряді повідомили, що в концесійному конкурсі щодо майнового комплексу ДП «Херсонський морський торговельний порт» перемогла компанія, яка надала «найкращі умови», – ТОВ «Рисоіл-Херсон». У Кабміні повідомили про 300 мільйонів інвестиційних зобов’язань цієї компанії щодо порту. Також прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що компанія-інвестор вкладе понад 18 мільйонів гривень в місцеву інфраструктуру.

12 вересня минулого року Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів з передачі в концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт».