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21 січня 2020, Київ 18:31
Новини | Економіка

Херсонський порт отримав інвестора – уряд

Очікується, що компанія-інвестор вкладе понад 18 мільйлонів гривень в місцеву інфраструктуру

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У концесійному конкурсі щодо майнового комплексу держпідприємства «Херсонський морський торговельний порт» перемогла компанія, яка надала «найкращі умови», – ТОВ «Рисоіл-Херсон», повідомила 21 січня пресслужба Кабінету міністрів.

«Концесія дозволить залучити інвестиції не лише в порт, а і в об’єкти місцевої інфраструктури», – процитували в уряді слова прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Повідомляється, що інвестиційні зобов’язання компанії складають майже 300 мільйонів гривень.

Олексій Гончарук повідомив, що компанія-інвестор вкладе понад 18 мільйлонів гривень в місцеву інфраструктуру.

«Концесія – це форма державно-приватного партнерства, що передбачає надання інвестору права на будівництво та модернізацію потужностей, залишаючи об’єкт у державній власності», – додав голова уряду.

12 вересня минулого року Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів з передачі в концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт».

За даними уряду, у січні уряд оголосив 87 аукціонів у межах «малої приватизації».

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