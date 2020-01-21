У січні уряд оголосив 87 аукціонів у межах «малої приватизації» – Гончарук

У січні уряд оголосив 87 аукціонів у межах «малої приватизації», повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«До Нового року ми підготували фундамент для запуску «малої приватизації», а вже цього місяця ми оголосили 87 прозорих аукціонів. Доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у 2020-му році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів, які в плані на цей рік», – написав Гончарук у Facebook.

За його словами, за останній квартал 2019-го року на продаж через електронні аукціони виставили більше об’єктів, ніж за три попередні квартали. Загалом у 2019-му Україна отримала від приватизації удвічі більше, ніж за весь 2018-й рік.

«У першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації. Для цього Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних. Це пілотний проект, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх бажаючих. Інвестор знатиме не лише назву підприємства, а і поточний стан справ», – обіцяє прем’єр.

У 2019 році Україна заробила на приватизації 536,5 мільйона гривень замість запланованих 17,1 мільярда. У 2020 році уряд хоче отримати від приватизації 12 мільярдів гривень.