На борту затонулого в Мавританії траулера «Іван Голубець» було 5 кадетів

На борту затонулого біля берегів Мавританії українського траулера «Іван Голубець» було п’ятеро кадетів, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії очільник Держрибагентства України Ярослав Бєлов.

«Зараз нам відомо тільки одне: у нас є список членів екіпажу. Там було п’ятеро кадетів, з яких троє – громадяни України і двоє – громадяни Росії. Ми не маємо жодних контактів і не контактуємо з Росією для того, щоб з’ясувати, звідки були ці кадети і так далі, тому виходимо з тієї інформації, яка в нас є. Є їхні прізвища, імена і громадянство», – зазначив Бєлов.

Він уточнив, що відомство не має інформації, чи були на «Івана Голубця» кадети з «Керченського державного морського технологічного університету», оскільки Держрибагентство України не підтримує зв’язків з керченським вузом.

Раніше в агентстві повідомили про загибель одного українця внаслідок інциденту.

21 липня з’явилися перші повідомлення про те, що біля берегів Мавританії сталася пожежа на борту океанського траулера «Іван Голубець».

Також поширилася інформація, що на борту перебували кадети «Керченського державного морського технологічного університету», що в анексованому Криму.

Згідно з сайтом відомства, «Іван Голубець» належить державному підприємству «Сервіс», а фрахтувальником судна є компанія «Евіале Бізнес ЛП». Підпиємство експлуатує судно з лютого 2016 року, термін дії оренди – 10 років.

«Іван Голубець» був тимчасово зареєстрований у Міжнародному реєстрі флоту Грузії на термін чинності договору. Судно ходило під прапором Грузії та здійснювало промисел в територіальних водах Мавританії та Белізу.