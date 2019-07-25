Держрибагентство України повідомило про загибель українця на судні, затонулому біля берегів Мавританії

У Державному агентстві рибного господарства повідомили, що на українському судні «Іван Голубець», де 19 липня сталася пожежа, загинув один і членів екіпажу – громадянин України.

У відомств зазначили, що пожежа почалася через несправність у машинному відділенні.

«У зв’язку з надзвичайною ситуацією капітном судна було ухвалене рішення про евакуацію екіпажу на бор іншого рибацького судна, яке перебувало поблизу. За наявною інформаією, в результаті інциденту загинув один громадянин України. Пізніше під час буксирування судна до порту міста Нуадібу (Ісламська республіка Мавританія), «Іван Голубець» затонув у зв’язку з його пошкодженням пожежею», – йдеться в повідомленні агентства.

Держрибагентство звернулося до компетентних органів Грузії (судно ходило під грузинським прапором) та Мавританії, щоб забезпечити розслідування події.

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Згідно з сайтом відомства, «Іван Голубець» належить державному підприємству «Сервіс», а фрахтувальником судна є компанія «Евіале Бізнес ЛП». Підпиємство експлуатує судно з лютого 2016 року, термін дії оренди – 10 років.

«Іван Голубець» був тимчасово зареєстрований у Міжнародному реєстрі флоту Грузії на термін чинності договору. Судно ходило під прапором Грузії та здійснювало промисел в територіальних водах Мавританії та Белізу.

21 липня з’явилися перші повідомлення про те, що біля берегів Мавританії сталася пожежа на борту океанського траулера «Іван Голубець».

Також поширилася інформація, що на борту перебували кадети «Керченського державного морського технологічного університету», що в анексованому Криму. Наразі ці повідомленні офіційно не підтверджені.