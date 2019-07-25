У військовополонених моряків Зінченка і Мокряка – дні народження

У двох українських моряків, яких утримують у російському полоні, 25 липня день народження, повідомив у Facebook адвокат і координатор захисту військовополонених Микола Полозов.

Старшому матросу малого броньованого артилерійського катера «Нікополь» В’ячеславу Зінченку виповнився 21 рік, командиру іншого катера «Бердянськ» Роману Мокряку – 33 роки.

«Команда захисту військовополонених українських моряків сердечно вітає В’ячеслава Зінченка та Романа Мокряка! Бажаємо нашим морякам-героям найшвидшого повернення додому до рідних та близьких!» – написав Полозов.

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Напередодні 24 липня свої дні народження відзначали моряки Володимир Терещенко та Сергій Цибізов. Старшому матросу Цибізову виповнилося 25 років, матросу Цибізову – 22.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року.

Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​